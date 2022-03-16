Ветеринар Сачков рассказал, чем кормить домашних питомцев в условиях санкций

Покупать привычные корма для домашних питомцев становится сложнее из-за введённых против России санкций. Однако не стоит бояться переводить животное на корм от нового производителя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор ассоциации "Национальный ветеринарный альянс" ветеринарный врач Кирилл Сачков.

"Когда вы приезжаете в другую страну и начинаете питаться местной кухней, один день организм может быть не очень рад, но дальше входит в ритм", — отметил специалист.

Он порекомендовал провести тест и в течение дня добавить 10% от суточной нормы нового корма в привычный. Если изменений не будет, на следующий день можно дать 20–30% и вновь наблюдать за поведением питомца. Если оно не меняется, скорее всего, корм подходит, объяснил Сачков.

Однако у животных, у которых была диетотерапия, повысится необходимость приёма различных препаратов в зависимости от их болезней. Также не стоит самостоятельно переводить питомца на натуральное питание, в таком случае лучше обратиться к ветеринару, который поможет составить рацион, посоветовал специалист.