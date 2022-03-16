Политолог Корнилов объяснил слова Зеленского о реалистичных позициях на переговорах с РФ
Эксперт также обратил внимание на заявление украинского лидера о том, что Незалежная не нужна НАТО. По мнению собеседника, подобные высказывания подают "сигнал", что Киев слышит Москву.
О "более реалистичных" позициях на переговорах Киева и Москвы говорил не только президент Украины Владимир Зеленский, но и представители российской стороны. Об этом Лайфу сообщил политолог Владимир Корнилов.
"Об этом заявил не только Зеленский. Представители российской стороны тоже об этом говорили, что появился какой-то конструктив, однако не по самым значительным вопросам. Я думаю, речь идёт о гуманитарных вопросах в первую очередь", — сказал эксперт.
Политолог также обратил внимание на заявление Зеленского о том, что Незалежная не нужна НАТО. По мнению собеседника, подобные высказывания подают "сигнал о некоторых принципиальных вопросах, которые волновали Москву изначально и волнуют и сейчас".
"Пока это не значит, что Украина готова обсуждать что-то реальное, но самое главное, что, я надеюсь, на Украине услышали это предупреждение российской стороны, что в том случае, если не будет достигнуто каких-то договорённостей, следующие предложения России будут более жёсткими", — заключил политолог.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский назвал "более реалистичными" позиции делегаций Украины и РФ на переговорах. Он добавил, что "ещё нужно время, чтобы решения соответствовали интересам" Киева, отметив, что это "тяжело, но важно".
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