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16 марта, 09:43

Политолог Корнилов объяснил слова Зеленского о реалистичных позициях на переговорах с РФ

Эксперт также обратил внимание на заявление украинского лидера о том, что Незалежная не нужна НАТО. По мнению собеседника, подобные высказывания подают "сигнал", что Киев слышит Москву.

О "более реалистичных" позициях на переговорах Киева и Москвы говорил не только президент Украины Владимир Зеленский, но и представители российской стороны. Об этом Лайфу сообщил политолог Владимир Корнилов.

"Об этом заявил не только Зеленский. Представители российской стороны тоже об этом говорили, что появился какой-то конструктив, однако не по самым значительным вопросам. Я думаю, речь идёт о гуманитарных вопросах в первую очередь", — сказал эксперт.

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Политолог также обратил внимание на заявление Зеленского о том, что Незалежная не нужна НАТО. По мнению собеседника, подобные высказывания подают "сигнал о некоторых принципиальных вопросах, которые волновали Москву изначально и волнуют и сейчас".

"Пока это не значит, что Украина готова обсуждать что-то реальное, но самое главное, что, я надеюсь, на Украине услышали это предупреждение российской стороны, что в том случае, если не будет достигнуто каких-то договорённостей, следующие предложения России будут более жёсткими", — заключил политолог.

Зеленский назвал переговоры с Россией трудными, но важными

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Ранее Лайф сообщал, что Зеленский назвал "более реалистичными" позиции делегаций Украины и РФ на переговорах. Он добавил, что "ещё нужно время, чтобы решения соответствовали интересам" Киева, отметив, что это "тяжело, но важно".

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Instagram / zelenskiy_official

Кристина Шайдуллина

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