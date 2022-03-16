Мединский: Переговоры с Украиной идут тяжело и медленно

Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, чтобы не стало плацдармом НАТО, заметил он.

Процесс переговоров Москвы и Киева продвигается медленно и тяжело. Такое заявление сделал глава делегации РФ помощник президента России Владимир Мединский.

"Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это всё происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру", — сказал он.

По словам Мединского, главной задачей переговорной группы является нахождение среди множества сложных вопросов таких, по которым можно достичь согласия. В дальнейшем нужно опираться на них, вытаскивая в повестку, "и так постепенно, шаг за шагом, двигаться к результату", отметил он. В этой связи помощник президента не считает нужным концентрироваться на трудностях, возникающих в переговорном процессе.

"Поверьте, что стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, — это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране", — подчеркнул Мединский.