Переговоры России и Украины завершились

Глава делегации РФ ранее сообщал, что стороны планируют обсудить политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование конфликта.

В Беловежской Пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около трёх часов, сообщает Посольство РФ в Минске.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", — написало диппредставительство в своём телеграм-канале.