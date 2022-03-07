Переговоры России и Украины завершились

В Беловежской Пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около трёх часов, сообщает Посольство РФ в Минске.

После завершения встречи украинская сторона покинула Беловежскую Пущу на вертолётах. При этом, как отметил член делегации Незалежной Михаил Подоляк, на сегодня "результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет".