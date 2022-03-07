Переговоры России и Украины завершились
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Фото © МИД Белоруссии
Глава делегации РФ ранее сообщал, что стороны планируют обсудить политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование конфликта.
В Беловежской Пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около трёх часов, сообщает Посольство РФ в Минске.
"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", — написало диппредставительство в своём телеграм-канале.
После завершения встречи украинская сторона покинула Беловежскую Пущу на вертолётах. При этом, как отметил член делегации Незалежной Михаил Подоляк, на сегодня "результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет".
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. Третий раунд переговоров начался сегодня в 17:00. Сообщалось, что делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.