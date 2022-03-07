Эрдоган допустил использование рубля в торговле
В ответ на это Путин пообещал дать указание об отправке 30 судов, гружёных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину заявил о возможности использования российского рубля в торговле.
"Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать "доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле", — сообщает телеканал A Haber.
В свою очередь российский лидер заявил, что даст указание об отправке 30 судов, гружёных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.
Напомним, телефонные переговоры Путина и Эрдогана состоялись в воскресенье и продлились около часа. Так, в ходе них президент РФ озвучил своему турецкому коллеге условия для приостановки "Операции Z" и поделился надеждами на третий раунд переговоров с Незалежной. При этом Эрдоган раскритиковал действия Запада в отношении русской культуры и её деятелей, а также заявил о необходимости подписания мирного договора по ситуации на Украине.
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