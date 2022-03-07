Эрдоган допустил использование рубля в торговле

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину заявил о возможности использования российского рубля в торговле.

"Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать "доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле", — сообщает телеканал A Haber.