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Опубликовано 7 марта 2022, 17:38
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Минобороны РФ показало работу ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" на Украине

Ведомство опубликовало ролик с призывом "Zа наших" в поддержку российских военных, которые участвуют в спецоперации по денацификации Незалежной.

Минобороны России показало кадры работы ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине. Видео © Instagram / mil_ru

Минобороны России показало кадры работы ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине. Видео опубликовано в инстаграме военного ведомства.

Винтокрылые машины с обозначениями V и Z поднимаются в воздух и вылетают на боевое задание. Ролик завершается лозунгом в поддержку российских военных и жителей Донбасса, в защиту которых началась операция России: "Zа Наших!"

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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