Минобороны РФ показало работу ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" на Украине
Ведомство опубликовало ролик с призывом "Zа наших" в поддержку российских военных, которые участвуют в спецоперации по денацификации Незалежной.
Минобороны России показало кадры работы ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине. Видео © Instagram / mil_ru
Минобороны России показало кадры работы ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине. Видео опубликовано в инстаграме военного ведомства.
Винтокрылые машины с обозначениями V и Z поднимаются в воздух и вылетают на боевое задание. Ролик завершается лозунгом в поддержку российских военных и жителей Донбасса, в защиту которых началась операция России: "Zа Наших!"
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.