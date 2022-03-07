Политолог Дудаков допустил отставку Байдена из-за провала на Украине

Политолог и американист Малек Дудаков заявил, что демократы и республиканцы в США придерживаются единой проукраинской и антироссийской позиции, однако обе партии используют это в своей внутриполитической борьбе перед грядущими выборами в Конгресс. И вполне вероятен исход, при котором президенту страны Джо Байдену объявят импичмент.

По словам Дудакова, республиканцы винят Байдена в том, что он неадекватен и слишком мягко реагирует на конфликт вокруг Украины. При этом республиканское крыло придерживается позиции, что американский лидер сам довёл ситуацию до такого кризиса, в котором Штаты смотрятся очень плохо и их репутация подорвана.

"Это второй международный кризис для Байдена после Афганистана, и оба заканчиваются очень нехорошим образом для США и их позиций в мире. Поэтому эта критика будет нарастать. Мы будем слышать и со стороны [Дональда] Трампа, и со стороны республиканцев, у которых, понятно, выборы через восемь месяцев — и они надеются получить большинство в обеих палатах", — рассказал политолог в беседе с телеканалом "360".

При этом он указал на вероятность объявления Байдену импичмента республиканцами в случае, если демократы утратят большинство в Конгрессе. По его мнению, они, с одной стороны, критикуют Россию и поддерживают Украину словесно, а с другой — пытаются уколоть и Байдена.