Anex Tour временно прекратил перевозки за рубеж

Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, находящимся за границей гражданам РФ помогут вернуться домой.

Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов после рекомендации Ростуризма. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова.

"По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой", — написала Догузова.