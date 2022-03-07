Anex Tour временно прекратил перевозки за рубеж
Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, находящимся за границей гражданам РФ помогут вернуться домой.
Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов после рекомендации Ростуризма. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова.
"По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой", — написала Догузова.
Находящихся за рубежом россиян призвали оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений.
Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. Ранее "Аэрофлот", а также её "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.
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