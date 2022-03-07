МАГАТЭ допустило уничтожение установки по производству нейтронов в Харькове

Глава организации отметил, что на площадке было мало запасов материала, и выразил сожаление из-за её ликвидации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) располагает данными о вероятности уничтожения установки по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте. Такой ответ дал генеральный директор организации Рафаэль Гросси на вопрос журналистов о состоянии данного объекта.

"По всей видимости, она уничтожена. Нет выброса радиации... На этой площадке было мало запасов материала. Это докритическая установка. Это установка по производству нейтронов для научных экспериментов. Это научный институт, это [уничтожение] очень прискорбно", – сказал Гросси.