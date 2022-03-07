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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 17:10
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МАГАТЭ допустило уничтожение установки по производству нейтронов в Харькове

Глава организации отметил, что на площадке было мало запасов материала, и выразил сожаление из-за её ликвидации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) располагает данными о вероятности уничтожения установки по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте. Такой ответ дал генеральный директор организации Рафаэль Гросси на вопрос журналистов о состоянии данного объекта.

"По всей видимости, она уничтожена. Нет выброса радиации... На этой площадке было мало запасов материала. Это докритическая установка. Это установка по производству нейтронов для научных экспериментов. Это научный институт, это [уничтожение] очень прискорбно", – сказал Гросси.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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