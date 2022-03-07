Минобороны РФ: СБУ и "Азов" готовят провокацию с радиоактивным заражением в Харькове
По данным ведомства, националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с боевиками нацбатальона "Азов" готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением обширной территории в районе украинского города Харькова. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте", — говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что украинская сторона намерена подорвать экспериментальный реактор в Харьковском физтехе, после чего обвинить Россию в нанесении ракетного удара по ядерному объекту.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Палинчак Михаил