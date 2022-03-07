Макрон заявил, что Москва и Киев работают над сохранностью ядерных объектов на Украине
При этом сам Путин сообщал французскому лидеру, что российские военные совместно с украинцами обеспечивают штатную работу Запорожской АЭС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что провёл беседу с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и отметил, что в данный момент стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов на территории Незалежной.
"Я поговорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы занимаемся работой по сохранению целостности гражданских ядерных установок Украины в дополнение к приоритетным требованиям, которые предъявляем к России: прекращение огня и защита мирных жителей", — написал Макрон в "Твиттере".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин заявил Эмманюэлю Макрону, что ВС РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать работу Запорожской АЭС в обычном режиме. Радиоактивный фон остаётся в норме, что было официально подтверждено МАГАТЭ. Также российский лидер отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ – Россия – Украина, но не в Чернобыле, а в режиме видеоконференции или в третьей стране.
Лайф рассказывал, что администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO