Макрон заявил, что Москва и Киев работают над сохранностью ядерных объектов на Украине

При этом сам Путин сообщал французскому лидеру, что российские военные совместно с украинцами обеспечивают штатную работу Запорожской АЭС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что провёл беседу с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и отметил, что в данный момент стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов на территории Незалежной.

"Я поговорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы занимаемся работой по сохранению целостности гражданских ядерных установок Украины в дополнение к приоритетным требованиям, которые предъявляем к России: прекращение огня и защита мирных жителей", — написал Макрон в "Твиттере".