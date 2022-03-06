Путин заявил Макрону о готовности к диалогу с Украиной при выполнении требований России

Он также информировал коллегу о состоянии дел на переговорах Москвы и Киева.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что киевские власти не выполнили достигнутые ранее договорённости по предоставлению гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы глав государств.

"Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договорённости по столь острому гуманитарному вопросу", — говорится в сообщении Кремля.

Как уточняется, несмотря на объявленный 5 марта российской стороной режим тишины для выхода мирных жителей и иностранцев из Мариуполя и Волновахи, украинские националисты не допустили эвакуацию из этих городов. При этом они снова использовали паузу в боевых действиях для наращивания сил и средств на своих позициях.