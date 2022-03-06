Путин заявил Макрону о готовности к диалогу с Украиной при выполнении требований России
Он также информировал коллегу о состоянии дел на переговорах Москвы и Киева.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что киевские власти не выполнили достигнутые ранее договорённости по предоставлению гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы глав государств.
"Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договорённости по столь острому гуманитарному вопросу", — говорится в сообщении Кремля.
Как уточняется, несмотря на объявленный 5 марта российской стороной режим тишины для выхода мирных жителей и иностранцев из Мариуполя и Волновахи, украинские националисты не допустили эвакуацию из этих городов. При этом они снова использовали паузу в боевых действиях для наращивания сил и средств на своих позициях.
Путин информировал о состоянии дел на переговорах Москвы и Киева, а также выразил готовность к продолжению диалога "при безусловном выполнении известных российских требований".
Как писал Лайф, член киевской делегации Арахамия допустил открытие гумкоридора в Харькове в воскресенье. Также заместитель главы Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что пути отхода снова откроются утром в Мариуполе и Волновахе. Кроме того, о возобновлении эвакуации сегодня в 12:00 (13:00 мск) заявил Горсовет Мариуполя. Однако позже стало известно об отказе Украины гарантировать режим тишины в Мариуполе.
Напомним, что 5 марта в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гумкоридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами могли оказаться 200 человек.
ТАСС / Александр Рюмин