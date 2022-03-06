В ДНР сообщили, что в Мариуполе и Волновахе утром снова откроют гумкоридоры

Замглавы Народной милиции ДНР надеется, что в этот раз украинские силовики разблокируют выходы и позволят мирным жителям покинуть города.

Утром шестого марта в Мариуполе и Волновахе будут снова открыты гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из города. Об этом сообщил заместитель главы Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.