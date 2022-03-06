В ДНР сообщили, что в Мариуполе и Волновахе утром снова откроют гумкоридоры

Утром шестого марта в Мариуполе и Волновахе будут снова открыты гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из города. Об этом сообщил заместитель главы Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Мы надеемся, что всё-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населённых пунктов, дадут своим подчинённым команду, чтобы они разблокировали выход и гражданское население могло покинуть данные населённые пункты", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".