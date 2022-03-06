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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 06:12
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В ДНР сообщили, что в Мариуполе и Волновахе утром снова откроют гумкоридоры

Замглавы Народной милиции ДНР надеется, что в этот раз украинские силовики разблокируют выходы и позволят мирным жителям покинуть города.

Утром шестого марта в Мариуполе и Волновахе будут снова открыты гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из города. Об этом сообщил заместитель главы Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Мы надеемся, что всё-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населённых пунктов, дадут своим подчинённым команду, чтобы они разблокировали выход и гражданское население могло покинуть данные населённые пункты", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.

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Flickr.com / spoilt.exile

Александра Васильева
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