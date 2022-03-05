Минобороны РФ: Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя к гумкоридорам никто не вышел

Националисты не выпускают мирных жителей и застрявших там иностранных граждан из города.

200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли, сообщил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На текущий момент из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев", — уточнил Мизинцев.