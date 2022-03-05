Минобороны РФ: Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя к гумкоридорам никто не вышел
Националисты не выпускают мирных жителей и застрявших там иностранных граждан из города.
200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли, сообщил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На текущий момент из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев", — уточнил Мизинцев.
Он пояснил, что националисты не выпускают мирных жителей и застрявших там иностранных граждан из указанных населённых пунктов.
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети.
ТАСС / AP Photo / Sergei Grits