В Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей
Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода.
Российская сторона объявила режим тишины на Украине с 10 часов утра. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что все гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.
Ранее в Минобороны также сообщили, что Вооружённые силы России доставили в Херсон более 140 тонн гуманитарных грузов. В министерстве подчеркнули, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание гуманитарной помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Emilio Morenatti