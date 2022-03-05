В Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей

Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода.

Российская сторона объявила режим тишины на Украине с 10 часов утра. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что все гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.

Ранее в Минобороны также сообщили, что Вооружённые силы России доставили в Херсон более 140 тонн гуманитарных грузов. В министерстве подчеркнули, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание гуманитарной помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.