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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 06:31
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В Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей

Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода.

Российская сторона объявила режим тишины на Украине с 10 часов утра. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что все гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.

Ранее в Минобороны также сообщили, что Вооружённые силы России доставили в Херсон более 140 тонн гуманитарных грузов. В министерстве подчеркнули, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание гуманитарной помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.

Шойгу заверил Гутерриша, что российская армия не угрожает мирным жителям Украины
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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Emilio Morenatti

Александра Васильева
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