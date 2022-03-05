В Тюмени у восьми пациентов после ковида образовалась "чёрная плесень"

В Тюменской области у восьми пациентов после коронавируса развилась агрессивная грибковая инфекция — мукормикоз, — называемая ещё чёрной плесенью. Об этом рассказали в пресс-службе областной клинической больницы № 2.

"Чёрная плесень" считается достаточно редким осложнением, возникающим в том числе на фоне CoViD-19. Оно проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости", — рассказали Ura.ru в пресс-службе учреждения.

По словам специалистов, мукормикоз распространяется очень быстро. Он поражает слизистые и может перейти на кости и хрящи черепа.