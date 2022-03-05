В Тюмени у восьми пациентов после ковида образовалась "чёрная плесень"
По словам специалистов, эта инфекция распространяется очень быстро. Она может поразить не только слизистые, но и кости черепа.
В Тюменской области у восьми пациентов после коронавируса развилась агрессивная грибковая инфекция — мукормикоз, — называемая ещё чёрной плесенью. Об этом рассказали в пресс-службе областной клинической больницы № 2.
"Чёрная плесень" считается достаточно редким осложнением, возникающим в том числе на фоне CoViD-19. Оно проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости", — рассказали Ura.ru в пресс-службе учреждения.
По словам специалистов, мукормикоз распространяется очень быстро. Он поражает слизистые и может перейти на кости и хрящи черепа.
Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал появление нового штамма коронавируса к октябрю. По мнению специалиста, вероятность распространения мутации CoViD-19 достаточно высока, однако до лета крупных вспышек заболевания не будет.
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