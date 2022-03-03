Иммунолог Крючков спрогнозировал появление нового штамма коронавируса к октябрю

Новый вариант коронавируса, вполне вероятно, возникнет в октябре. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с телеканалом "Москва 24".

"По марту непонятно, будет ли вспышка. А то, что будет осенью и зимой... Там, скорее всего, подоспеют какие-то новые линии, но уже не от "омикрона", а, например, от "дельты" или другого гибрида", — пояснил эксперт.

Крючков отметил, что лето оказывает противоэпидемический эффект, поэтому есть надежда, что до этого времени года и в течение него крупных вспышек вируса не будет.