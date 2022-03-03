В России за сутки госпитализировали 10 620 человек с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 10 620 человек. Этот показатель на 9,6% меньше, чем днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что за последние 24 часа полностью излечилось от болезни 170 689 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 14 102 684. За всё время в России выявили 16 685 850 случаев CoViD-19, из которых за прошедшие сутки — 93 026. Зарегистрировано 354 011 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель вырос на 781.