"Газпром" продолжает штатную подачу газа в Европу транзитом через Украину
По состоянию на 3 марта, заявки европейских потребителей составляют 109,5 млн куб. м. Этот объём даже немного выше поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Незалежную.
"Газпром" в штатном режиме продолжает осуществлять подачу российского газа в Европу транзитом через Украину. Об этом журналистам рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей", — сказал он.
По состоянию на 3 марта, заявки составляют 109,5 млн куб. м. Этот объём даже немного выше поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину.
Как рассказывал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия.
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