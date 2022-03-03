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3 марта, 07:49

"Газпром" продолжает штатную подачу газа в Европу транзитом через Украину

По состоянию на 3 марта, заявки европейских потребителей составляют 109,5 млн куб. м. Этот объём даже немного выше поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Незалежную.

"Газпром" в штатном режиме продолжает осуществлять подачу российского газа в Европу транзитом через Украину. Об этом журналистам рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей", — сказал он.

По состоянию на 3 марта, заявки составляют 109,5 млн куб. м. Этот объём даже немного выше поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину.

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Как рассказывал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия.

Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов

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