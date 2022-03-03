Кошкам из РФ запретили участвовать в международных выставках из-за ситуации на Украине

Международная федерация кошек (FIFe) запретила российским кошкам принимать участие в выставках. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть допущена на какую-либо выставку FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят", — говорится в сообщении.

Вместе с тем федерация запретила ввозить и регистрировать в какой-либо родословной FIFe за пределами России кошек, выведенных в РФ. Причём это ограничение действует независимо от того, в какой организации была выдана родословная питомца. Все эти меры действуют до 31 мая 2022 года. В дальнейшем ограничения будут пересматриваться при необходимости. Отмечается, что данные решения связаны с происходящим на территории Украины.

"Наши украинские коллеги – любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжёлых условиях", — указывается в заявлении федерации.