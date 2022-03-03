Кошкам из РФ запретили участвовать в международных выставках из-за ситуации на Украине
Также теперь ни одного такого питомца из РФ нельзя вывезти и зарегистрировать в родословной FIFe за пределами нашей страны. Ограничения будут действовать до 31 мая 2022 года.
Международная федерация кошек (FIFe) запретила российским кошкам принимать участие в выставках. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть допущена на какую-либо выставку FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят", — говорится в сообщении.
Вместе с тем федерация запретила ввозить и регистрировать в какой-либо родословной FIFe за пределами России кошек, выведенных в РФ. Причём это ограничение действует независимо от того, в какой организации была выдана родословная питомца. Все эти меры действуют до 31 мая 2022 года. В дальнейшем ограничения будут пересматриваться при необходимости. Отмечается, что данные решения связаны с происходящим на территории Украины.
"Наши украинские коллеги – любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжёлых условиях", — указывается в заявлении федерации.
В связи с этим организация приняла решение выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, страдающих из-за нынешних обстоятельств. Сотрудники федерации также готовы проконсультировать украинского члена FIFe "Украинский союз фелинологов" (УФУ).
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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