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3 марта, 07:14

МПК изменил решение и отстранил сборную России от Паралимпиады в Пекине

При этом днём ранее наших спортсменов допустили до участия в Играх в нейтральном статусе.

Международный Паралимпийский комитет изменил своё решение и отстранил от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине спортсменов из России и Белоруссии. Такое решение было принято по итогам специального экстренного заседания МПК.

Решение было принято в связи с тем, что целый ряд команд и сборных отказывались соревноваться с россиянами на фоне ситуации на Украине. В их число вошла сборная Латвии по кёрлингу на колясках или же хоккеисты команды Канады.

Российских спортсменов допустили до участия в Паралимпиаде в Пекине

Российских спортсменов допустили до участия в Паралимпиаде в Пекине

Ранее же в МПК приняли решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе.

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Шамиль Гаджиев

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