МПК изменил решение и отстранил сборную России от Паралимпиады в Пекине

Международный Паралимпийский комитет изменил своё решение и отстранил от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине спортсменов из России и Белоруссии. Такое решение было принято по итогам специального экстренного заседания МПК.

Решение было принято в связи с тем, что целый ряд команд и сборных отказывались соревноваться с россиянами на фоне ситуации на Украине. В их число вошла сборная Латвии по кёрлингу на колясках или же хоккеисты команды Канады.