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3 марта, 07:35

Венедиктов сообщил о решении совета директоров ликвидировать "Эхо Москвы"

По словам главного редактора, Роскомнадзор уже потребовал от Google удалить приложение радиостанции. Других подробностей он не привёл.

<p>Алексей Венедиктов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Алексей Венедиктов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта", — сообщил Венедиктов.

По его словам, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции.

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Главред "Дождя" Дзядко временно покинет Россию после блокировки телеканала

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* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.

Артур Лапсаков

Комментарий

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Александр Костровсегодня в 14:08

Давно надо было прикрыть это осиное гнездо . Эхо - это враг России .

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