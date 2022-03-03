Венедиктов сообщил о решении совета директоров ликвидировать "Эхо Москвы"

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта", — сообщил Венедиктов.

По его словам, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции.

Ранее Лайф рассказывал, что депутат Артём Метелев призвал Роскомнадзор заблокировать в России "Дождь"* и "Медузу"*. Кроме того, парламентарий требует заблокировать возможность звонить и отправлять СМС с украинских номеров на территорию России, ведь провокаторы забрасывают россиян сообщениями и угрозами.