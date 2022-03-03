DPA: Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела"
Как уточняет агентство, ссылаясь на источники, Минобороны ФРГ уже несколько дней проверяет, можно ли реализовать дополнительные поставки оружия Незалежной.
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Министерство экономики ФРГ одобрило поставку на Украину 2700 зенитных ракет "Стрела", сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.
Отмечается, что ракеты советского производства будут взяты из бывших запасов Национальной народной армии. Кроме того, Минобороны Германии уже несколько дней проверяет, можно ли реализовать дополнительные поставки оружия Незалежной.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.