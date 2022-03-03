DPA: Германия намерена поставить Украине 2700 зенитных ракет "Стрела"

Министерство экономики ФРГ одобрило поставку на Украину 2700 зенитных ракет "Стрела", сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что ракеты советского производства будут взяты из бывших запасов Национальной народной армии. Кроме того, Минобороны Германии уже несколько дней проверяет, можно ли реализовать дополнительные поставки оружия Незалежной.