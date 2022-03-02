Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине
По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ и другие страны не планируют военного вмешательства в ситуацию на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которую транслировал телеканал Welt.
"Сложилась опасная ситуация, так как это война между самой большой страной в мире — Россией, — ядерной сверхдержавой и вторым по размеру государством Европы", — сказал канцлер.
Он отметил, что "угрозу опасности нельзя недооценивать" и в связи с этим линия Запада очень ясна: НАТО не будет вмешиваться в конфликт в военном плане, так как "это было бы в нынешней ситуации ошибкой".
Ранее подобное заявление делал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в котором он отверг вероятность отправки войск и авиации Североатлантического альянса на Украину.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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