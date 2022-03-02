Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине

По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения и военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ и другие страны не планируют военного вмешательства в ситуацию на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которую транслировал телеканал Welt.

"Сложилась опасная ситуация, так как это война между самой большой страной в мире — Россией, — ядерной сверхдержавой и вторым по размеру государством Европы", — сказал канцлер.

Он отметил, что "угрозу опасности нельзя недооценивать" и в связи с этим линия Запада очень ясна: НАТО не будет вмешиваться в конфликт в военном плане, так как "это было бы в нынешней ситуации ошибкой".