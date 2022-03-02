Эксперт Вишневецкий рассказал об опасности блинов от частных производителей

В блинах, изготовленных частными производителями, обнаружены добавки, которые не выносятся на этикетку. Об этом заявил председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий телеканалу "Санкт-Петербург".

По его словам, такие продукты отличаются низкой ценой, однако в некоторых из них содержится не более 10% начинки. При этом самое большое содержание наполнителя обнаружено в тех блинах, которые стоят выше среднего. Кроме того, в перечне образцов данной продукции, в частности, обнаружен коллагеновый животный белок, который используется для повышения влаги в продукте. Эксперт порекомендовал готовить блины самостоятельно.