По словам Героя России, мир, который Россия принесёт на Украину, будет выгоден обоим государствам. А решения президента станут шагом к изменениям во всех сферах страны, добавил он.

Украинские националисты и даже Вооружённые силы Украины демонстрируют ту античеловечную форму ведения войны, которую наработали США за последние 80 лет. Поэтому ветеранские организации и Общественная палата поддерживают решение президента Владимира Путина о проводимой "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Незалежной. Об этом заявил Герой России первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.

"Начиная с 2014 года на встречах с молодёжной аудиторией постоянно задавали вопрос: а будет ли война? Даже дети ощущали, как сгущаются тучи вокруг России. Это вызывало у них тревогу за своё будущее. И когда сейчас мы проводим специальную операцию по приказу Верховного главнокомандующего, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, то понимаем, что это необходимо для укрепления мира во всём мире", — сказал Бочаров.

Он напомнил о действиях военных США во Вьетнаме и массовом убийстве военнопленных в деревне Сонгми, где более 500 человек были сожжены. Полная аналогия случилась в Одессе, добавил представитель ОП.

"Посмотрите, что творили американцы на Балканах. Полная аналогия — то, что Украина творила на Донбассе. Посмотрите на те ужасы, которые испытывало население во всех войнах, которые развязали США и НАТО за последние 80 лет. Полная аналогия — то, что сейчас происходит на Украине", — заметил Бочаров.