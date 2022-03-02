Замсекретаря ОП РФ Бочаров — об "Операции Z": Это необходимо для укрепления мира
Вячеслав Бочаров. Обложка © Telegram-канал ОП РФ / Общественная палата РФ
По словам Героя России, мир, который Россия принесёт на Украину, будет выгоден обоим государствам. А решения президента станут шагом к изменениям во всех сферах страны, добавил он.
Украинские националисты и даже Вооружённые силы Украины демонстрируют ту античеловечную форму ведения войны, которую наработали США за последние 80 лет. Поэтому ветеранские организации и Общественная палата поддерживают решение президента Владимира Путина о проводимой "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Незалежной. Об этом заявил Герой России первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.
"Начиная с 2014 года на встречах с молодёжной аудиторией постоянно задавали вопрос: а будет ли война? Даже дети ощущали, как сгущаются тучи вокруг России. Это вызывало у них тревогу за своё будущее. И когда сейчас мы проводим специальную операцию по приказу Верховного главнокомандующего, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, то понимаем, что это необходимо для укрепления мира во всём мире", — сказал Бочаров.
Он напомнил о действиях военных США во Вьетнаме и массовом убийстве военнопленных в деревне Сонгми, где более 500 человек были сожжены. Полная аналогия случилась в Одессе, добавил представитель ОП.
"Посмотрите, что творили американцы на Балканах. Полная аналогия — то, что Украина творила на Донбассе. Посмотрите на те ужасы, которые испытывало население во всех войнах, которые развязали США и НАТО за последние 80 лет. Полная аналогия — то, что сейчас происходит на Украине", — заметил Бочаров.
Он также выразил уверенность, что мир, который Россия принесёт на Украину, будет выгоден обоим государствам. Ветеранские организации и Общественная палата ожидают, что решения президента были шагом к изменениям, которые, возможно, будут происходить в России во всех сферах, где формируется духовно-нравственное состояние общества, которое сохраняет традиции и ценности, присущие нашим людям, добавил Бочаров.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.