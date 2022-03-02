"Аэрофлот" анонсировал спецрейс для вывоза россиян из Болгарии

Российская авиакомпания "Аэрофлот" организует специальный рейс из Софии (Болгария) для вывоза граждан РФ на родину. Об этом журналистам сообщила пресс-служба перевозчика.

"Рейс выполняется совместно с авиакомпанией "Россия". Вылет рейса FV6528 из Софии запланирован на 3 марта в 13:05, прилёт в Шереметьево — в 17:10 (время указано местное)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться перевозкой в российскую столицу могут граждане, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полёта любой отечественной авиакомпании. Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр по круглосуточным телефонам: +7-495-223-5555, 8-800-444-5555, *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, а также в офисы собственных продаж авиакомпании.