"Аэрофлот" анонсировал спецрейс для вывоза россиян из Болгарии
Воспользоваться перевозкой в Москву могут граждане, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полёта любой отечественной авиакомпании. Вылет запланирован уже на завтра, 3 марта.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" организует специальный рейс из Софии (Болгария) для вывоза граждан РФ на родину. Об этом журналистам сообщила пресс-служба перевозчика.
"Рейс выполняется совместно с авиакомпанией "Россия". Вылет рейса FV6528 из Софии запланирован на 3 марта в 13:05, прилёт в Шереметьево — в 17:10 (время указано местное)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что воспользоваться перевозкой в российскую столицу могут граждане, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полёта любой отечественной авиакомпании. Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр по круглосуточным телефонам: +7-495-223-5555, 8-800-444-5555, *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру, а также в офисы собственных продаж авиакомпании.
"Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет", — добавили в "Аэрофлоте".
Лайф напоминает, что более 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей. Из них 27 тысяч человек — в странах Европы, США и Карибского региона, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом находящихся в Европе российских туристов планируют вывезти через Ближний Восток и Турцию. В частности, рассматриваются перелёты через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и Каир, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам в связи с закрытием авиасообщения с рядом стран.
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