АТОР: Более 150 тысяч российских туристов может находиться за границей
Из них 27 тысяч человек — в странах Европы, США и Карибского региона, сообщили в Ассоциации туроператоров.
Более 150 тысяч туристов из РФ в настоящее время может находиться за границей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По подсчётам аналитической службы АТОР, всего за рубежом может находиться сейчас свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и др.), — более 27 тысяч", — говорится в сообщении.
Как уточнили в АТОР, в текущей ситуации туроператоры неспособны в одиночку вывести всех туристов, им необходима помощь со стороны Ростуризма и Минтранса России. В ассоциации добавили, что закрытие воздушного пространства практически всех европейских стран сделало облёт Европы почти невозможным для российских авиакомпаний. Помимо этого, ряд инцидентов с российскими самолётами за рубежом, когда их задерживали в третьих странах по требованию лизингодателя, заставляет компании перестраховываться и отменять зарубежные рейсы и в пока открытые государства.
Ранее стало известно, что Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз россиян из европейских стран. Отмечается, что российские авиакомпании готовы доставить пассажиров домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран.
Напомним, вечером 27 февраля главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие неба для российских самолётов. Повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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