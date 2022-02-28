АТОР: Более 150 тысяч российских туристов может находиться за границей

Более 150 тысяч туристов из РФ в настоящее время может находиться за границей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По подсчётам аналитической службы АТОР, всего за рубежом может находиться сейчас свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, карибские страны, США и др.), — более 27 тысяч", — говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, в текущей ситуации туроператоры неспособны в одиночку вывести всех туристов, им необходима помощь со стороны Ростуризма и Минтранса России. В ассоциации добавили, что закрытие воздушного пространства практически всех европейских стран сделало облёт Европы почти невозможным для российских авиакомпаний. Помимо этого, ряд инцидентов с российскими самолётами за рубежом, когда их задерживали в третьих странах по требованию лизингодателя, заставляет компании перестраховываться и отменять зарубежные рейсы и в пока открытые государства.