Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз россиян из европейских стран
Отмечается, что российские авиакомпании готовы доставить пассажиров домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран.
Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой, следует из совместного заявления Росавиации и Ростуризма.
"Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведётся Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объёмов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу", — говорится в заявлении.
Гражданам России рекомендовано держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИД РФ. Также россияне могут сообщить о возникшей проблеме на круглосуточную линию МИД, на горячую линию Ростуризма или написать в Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.
Ранее главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие неба для российских самолётов. Повод для этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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