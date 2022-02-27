Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз россиян из европейских стран

Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой, следует из совместного заявления Росавиации и Ростуризма.

"Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведётся Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объёмов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу", — говорится в заявлении.