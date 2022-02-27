Главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие неба для российских самолётов
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, "ни один российский самолёт не сможет взлетать с европейских аэродромов или садиться на них".
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства для российских самолётов. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы решили закрыть воздушное пространство Европейского союза для российских самолётов", — сказал он на пресс-конференции.
По словам Борреля, ни один российский самолёт не сможет взлетать с европейских аэродромов или садиться на них.
О том, что Евросоюз полностью закрывает небо для России, заявила ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Также Лайф писал, что Албания решила закрыть небо для российских самолётов.
Напомним, что повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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