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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 20:16

Финляндия, Германия и Чехия призвали граждан не ездить в Россию

Там также рекомендовали соблюдать осторожность в местах большого скопления людей в российских городах и избегать демонстраций.

МИД Германии посоветовал своим гражданам отказаться от поездок в Россию из-за военной спецоперации по демилитаризации Украины. Как пишет агентство Reuters, внешнеполитическое ведомство обращает внимание на то, что в России в последние дни наблюдаются проблемы с использованием банковских карт.

МИД Финляндии также рекомендовал согражданам пересмотреть планы на отпуск, если в них входит визит в Россию. Кроме того, там призвали своих граждан как можно быстрее покинуть ряд граничащих с Украиной российских регионов, в частности Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области, пишет агентство Yle. Помимо этого, дипломаты посоветовали соблюдать осторожность в местах большого скопления людей и избегать демонстраций. Позже с призывом покинуть территорию России также выступил МИД Чехии.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Pixabay

Максим Плетнёв
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