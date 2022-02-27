Финляндия, Германия и Чехия призвали граждан не ездить в Россию

МИД Германии посоветовал своим гражданам отказаться от поездок в Россию из-за военной спецоперации по демилитаризации Украины. Как пишет агентство Reuters, внешнеполитическое ведомство обращает внимание на то, что в России в последние дни наблюдаются проблемы с использованием банковских карт.

МИД Финляндии также рекомендовал согражданам пересмотреть планы на отпуск, если в них входит визит в Россию. Кроме того, там призвали своих граждан как можно быстрее покинуть ряд граничащих с Украиной российских регионов, в частности Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области, пишет агентство Yle. Помимо этого, дипломаты посоветовали соблюдать осторожность в местах большого скопления людей и избегать демонстраций. Позже с призывом покинуть территорию России также выступил МИД Чехии.