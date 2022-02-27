Шахматист Карякин поддержал российскую спецоперацию по защите Донбасса
Обложка © Instagram / sergey_karjakin
В своём письме к главе государства гроссмейстер отметил, что РФ борется за безопасность мирного русского населения Донбасса.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал президента РФ Владимира Путина и объявленную им "Операцию Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Письмо, направленное главе государства, шахматист опубликовал в своём инстаграме.
Письмо Сергея Карякина президенту РФ Владимиру Путину. Фото © Instagram / sergey_karjakin
"Наша страна во главе с Вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской Народной Республики. Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с её правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу в угоду своим политическим целям и амбициям. Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией на землях, где прошло моё детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники", — написал в письме Путину Карякин.
Шахматист отметил, что последние восемь лет люди с надеждой ждали спасения от бесчисленных обстрелов и непрекращающегося геноцида со стороны киевского режима. Он также пожелал Российской армии успешного выполнения поставленных задач.
"Выражаю Вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира! Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач", — подчеркнул Карякин.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже объявили о санкциях против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.