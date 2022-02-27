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27 февраля, 19:59

Шахматист Карякин поддержал российскую спецоперацию на Украине

В своём письме к главе государства гроссмейстер отметил, что РФ борется за безопасность мирного русского населения Донбасса.

<p>Сергей Карякин. Обложка © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sergey_karjakin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sergey_karjakin</a></p>

Сергей Карякин. Обложка © Instagram / sergey_karjakin

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал президента РФ Владимира Путина и объявленную им "Операцию Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Письмо, направленное главе государства, шахматист опубликовал в своём инстаграме.

Письмо Сергея Карякина президенту РФ Владимиру Путину. Фото © Instagram / sergey_karjakin

Письмо Сергея Карякина президенту РФ Владимиру Путину. Фото © Instagram / sergey_karjakin

"Наша страна во главе с вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской Народной Республики. Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с её правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу в угоду своим политическим целям и амбициям. Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией на землях, где прошло моё детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники", — написал в письме Путину Карякин.

Шахматист отметил, что последние восемь лет люди с надеждой ждали спасения от бесчисленных обстрелов и непрекращающегося геноцида со стороны киевского режима. Он также пожелал Российской армии успешного выполнения поставленных задач.

"Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира! Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач", — подчеркнул Карякин.

Боксёр Поветкин поддержал российскую "Операцию Z" по защите Донбасса

Боксёр Поветкин поддержал российскую "Операцию Z" по защите Донбасса

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже объявили о санкциях против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Иван Косицын

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