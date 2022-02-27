"Наша страна во главе с Вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской Народной Республики. Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с её правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу в угоду своим политическим целям и амбициям. Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией на землях, где прошло моё детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники", — написал в письме Путину Карякин.