Албания решила закрыть небо для российских самолётов

Власти Албании приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолётов. Об этом заявила министр иностранных дел и по делам Европы республики Олта Джачка, пишет Reuters.

Отмечается, что такое решение принято в связи с рекомендацией Евросоюза. Оно вступит в силу в ночь с 27 на 28 февраля. При этом запрет не касается гуманитарных рейсов и полётов по неотложным обстоятельствам.