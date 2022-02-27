Албания решила закрыть небо для российских самолётов
При этом запрет не касается гуманитарных рейсов и полётов по неотложным обстоятельствам.
Власти Албании приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолётов. Об этом заявила министр иностранных дел и по делам Европы республики Олта Джачка, пишет Reuters.
Отмечается, что такое решение принято в связи с рекомендацией Евросоюза. Оно вступит в силу в ночь с 27 на 28 февраля. При этом запрет не касается гуманитарных рейсов и полётов по неотложным обстоятельствам.
Ранее стало известно, что Евросоюз полностью закрывает небо для России в связи с "Операцией Z", президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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