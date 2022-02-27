ФИФА запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах

"Никакие международные соревнования не должны проводиться на территории России, при этом домашние матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей. Сборная России может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна. Допустимо только название "команда РФС", а не "Россия", — говорится в заявлении ФИФА.