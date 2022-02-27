ФИФА запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах
Также федерация лишила РФ возможности принимать матчи. При этом национальная команда сможет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила использование флага и гимна РФ в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.
"Никакие международные соревнования не должны проводиться на территории России, при этом домашние матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей. Сборная России может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна. Допустимо только название "команда РФС", а не "Россия", — говорится в заявлении ФИФА.
Ранее глава Минспорта Олег Матыцин отреагировал на призыв МОК отменить соревнования в России из-за ситуации вокруг Украины. Он уверен, что такие рекомендации являются неадекватными по отношению к российскому спорту. По словам Матыцина, их выполнение приведёт к нарушению прав российских спортсменов.
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