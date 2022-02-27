РФС не видит оснований для отмены стыкового матча ЧМ-2022 Россия — Польша

Российский футбольный союз (РФС) не видит оснований для отмены матча Россия — Польша в рамках стыкового турнира ЧМ-2022 и возможной встречи против Швеции или Чехии. Об этом говорится в опубликованном заявлении службы коммуникаций организации.

"На данный момент в РФС не поступало какой-либо информации из ФИФА о вероятности переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира, запланированных к проведению 24 и 29 марта в Москве. Мы не видим никаких правовых оснований для отмены стыкового матча между сборными России и Польши и последующей встречи с одной из команд пары Швеция — Чехия. РФС продолжает подготовку к этим играм", — говорится в сообщении.

В РФС также заметили, что готовы предоставить все гарантии безопасности и высокого уровня организации для проведения данных встреч.