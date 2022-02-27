Сборная Чехии по футболу отказалась играть против команды России возможный матч стыков ЧМ
Ранее об этом же заявили в командах Польши и Швеции. Встречи запланированы на 24 и 29 марта.
Сборная Чехии по футболу приняла решение отказаться от возможного стыкового матча ЧМ-2022 в Катаре против команды России. Об этом говорится в заявлении чешской федерации футбола.
"Чрезвычайный исполнительный комитет Футбольной ассоциации Чешской Республики единогласно одобрил решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не будет участвовать в соревнованиях против сборной России в квалификационном раунде ЧМ-2022", — говорится в сообщении.
Добавим, что ранее аналогичное решение приняли сборные Польши и Швеции. Именно с поляками команда Валерия Карпина должна встретиться 24 марта в рамках стыкового матча ЧМ-2022. В случае победы наша сборная проведёт решающую встречу за выход на мундиаль против победителя пары Чехия — Швеция.
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