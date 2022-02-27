Сборная Чехии по футболу отказалась играть против команды России возможный матч стыков ЧМ

Сборная Чехии по футболу приняла решение отказаться от возможного стыкового матча ЧМ-2022 в Катаре против команды России. Об этом говорится в заявлении чешской федерации футбола.

"Чрезвычайный исполнительный комитет Футбольной ассоциации Чешской Республики единогласно одобрил решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не будет участвовать в соревнованиях против сборной России в квалификационном раунде ЧМ-2022", — говорится в сообщении.