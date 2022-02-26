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26 февраля, 09:23

Глава футбольного союза Польши заявил об отказе сборной играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Цезарий Кулеша назвал это решение "единственно верным" и добавил, что футбольный союз начал переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию по этому вопросу до ФИФА.

<p>Болельщики сборной Польши. Обложка © <a href="https://pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2022-01-14/program-wsparcia-mistrzow-dodatkowe-miliony-dla-klubow-pilkarskich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Польского футбольного союза</p>

Болельщики сборной Польши. Обложка © Сайт Польского футбольного союза

Сборная Польши по футболу отказывается играть с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

"Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России", — написал он в "Твиттере".

Кулеша назвал это решение "единственно верным" и добавил, что футбольный союз начал переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА.

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Напомним, матч был запланирован на 24 марта на "ВТБ-Арене" в Москве, а победитель 29 марта должен был встретиться с победителем пары Швеция – Чехия.

Никита Могилев

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