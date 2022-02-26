Глава футбольного союза Польши заявил об отказе сборной играть с Россией в стыках ЧМ-2022
Цезарий Кулеша назвал это решение "единственно верным" и добавил, что футбольный союз начал переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию по этому вопросу до ФИФА.
Болельщики сборной Польши. Обложка © Сайт Польского футбольного союза
Сборная Польши по футболу отказывается играть с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
"Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России", — написал он в "Твиттере".
Кулеша назвал это решение "единственно верным" и добавил, что футбольный союз начал переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА.
Напомним, матч был запланирован на 24 марта на "ВТБ-Арене" в Москве, а победитель 29 марта должен был встретиться с победителем пары Швеция – Чехия.