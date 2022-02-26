Глава футбольного союза Польши заявил об отказе сборной играть с Россией в стыках ЧМ-2022

Сборная Польши по футболу отказывается играть с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

"Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России", — написал он в "Твиттере".

Кулеша назвал это решение "единственно верным" и добавил, что футбольный союз начал переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА.