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25 февраля, 22:11

Глава Минспорта отреагировал на призыв МОК отменять соревнования в России

Олег Матыцин уверен, что такие рекомендации являются неадекватными по отношению к российскому спорту. По его мнению, их выполнение приведёт к нарушению прав российских спортсменов.

Министерство спорта России с разочарованием встретило призыв исполкома Международного олимпийского комитета к спортивным федерациям отменить или перенести соревнования, запланированные на территории РФ и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны этих стран на спортивных мероприятиях. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы с большим разочарованием встретили решение МОК, считаем данные рекомендации неадекватными по отношению к российскому спорту. По нашему мнению, их выполнение приведёт к нарушению прав российских спортсменов", приводит его слова пресс-служба Минспорта.

Матыцин подчеркнул, что Минспорт считает важным для Международного олимпийского комитета оставаться гарантом единства международного спортивного движения и не допускать политизации спорта.

"Мы будем защищать права наших спортсменов, которые являются для нас абсолютным приоритетом", — резюмировал Олег Матыцин.

Международная федерация лыжного спорта отменила все запланированные соревнования в России

Международная федерация лыжного спорта отменила все запланированные соревнования в России

Ранее Лайф писал, что МОК призвал спортивные организации перенести или отменить состязания в РФ и Белоруссии. Согласно его позиции, такие меры нужны в качестве ответа на начало российской военной спецоперации по демилитаризации Украины.

Обложка © Wikipedia

Артем Порвин
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