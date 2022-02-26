Глава Минспорта отреагировал на призыв МОК отменять соревнования в России

Министерство спорта России с разочарованием встретило призыв исполкома Международного олимпийского комитета к спортивным федерациям отменить или перенести соревнования, запланированные на территории РФ и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны этих стран на спортивных мероприятиях. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы с большим разочарованием встретили решение МОК, считаем данные рекомендации неадекватными по отношению к российскому спорту. По нашему мнению, их выполнение приведёт к нарушению прав российских спортсменов", — приводит его слова пресс-служба Минспорта.

Матыцин подчеркнул, что Минспорт считает важным для Международного олимпийского комитета оставаться гарантом единства международного спортивного движения и не допускать политизации спорта.

"Мы будем защищать права наших спортсменов, которые являются для нас абсолютным приоритетом", — резюмировал Олег Матыцин.