На Украине Корецкий монастырь РПЦ заявил о возможных провокациях

По словам церковных служителей, от местной администрации поступают настойчивые просьбы освободить обитель якобы из-за угрозы бомбардировки.

В Ровенской области Украины священнослужители Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря опасаются, что там может быть совершена провокация. В РПЦ сообщили, что представители местной администрации предлагают насельницам покинуть обитель из-за якобы существующей угрозы бомбардировки со стороны ВКС РФ, сообщили в РПЦ.

"Имеющаяся информация позволяет предположить, что в отношении обители готовится провокация со стороны местных националистов", — говорится в сообщении на сайте Московской епархии.

Эту ситуацию Лайфу прокомментировал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Я хотел бы сказать, что этот случай является беспрецедентным, потому что, как нам хорошо известно из официальных заявлений Министерства обороны РФ, гражданские и тем более религиозные объекты не подвергаются никаким нападениям. И уж тем более является подозрительной и провокационной попытка заставить насельниц и настоятельниц этого монастыря покинуть обитель", — заявил Кипшидзе.

Он отметил, что сложно назвать реальной ту опасность, о которой говорят представители местной администрации.