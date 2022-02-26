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25 февраля, 22:04

На Украине Корецкий монастырь РПЦ заявил о возможных провокациях

По словам церковных служителей, от местной администрации поступают настойчивые просьбы освободить обитель якобы из-за угрозы бомбардировки.

<p>Обложка © Wikipedia</p>

Обложка © Wikipedia

В Ровенской области Украины священнослужители Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря опасаются, что там может быть совершена провокация. В РПЦ сообщили, что представители местной администрации предлагают насельницам покинуть обитель из-за якобы существующей угрозы бомбардировки со стороны ВКС РФ, сообщили в РПЦ.

"Имеющаяся информация позволяет предположить, что в отношении обители готовится провокация со стороны местных националистов", говорится в сообщении на сайте Московской епархии.

Эту ситуацию Лайфу прокомментировал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Я хотел бы сказать, что этот случай является беспрецедентным, потому что, как нам хорошо известно из официальных заявлений Министерства обороны РФ, гражданские и тем более религиозные объекты не подвергаются никаким нападениям. И уж тем более является подозрительной и провокационной попытка заставить насельниц и настоятельниц этого монастыря покинуть обитель", — заявил Кипшидзе.

Он отметил, что сложно назвать реальной ту опасность, о которой говорят представители местной администрации.

"Мы опасаемся, что это может быть какая-то провокация, которая нацелена против этого древнего монастыря", — сказал Кипшидзе.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий второго дня в режиме реального времени.

Артем Порвин

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