"Был какой-то шок": Вдова Моторолы прокомментировала признание Россией республик Донбасса

Она отметила, что это важное событие для всех жителей ДНР и ЛНР — они ждали этого восемь лет. Елена хотела бы видеть в одном из освобождённых посёлков памятник её покойному мужу.

Признание республик Донбасса и спецоперация на Украине — важные события для всех жителей ДНР и ЛНР, они ждали этого восемь лет. Об этом заявила вдова Арсена Павлова, более известного как Моторола, Елена.

"Для меня это был какой-то шок. Это было радостно и в то же время больно и сложно осознавать то, что многие ребята, стоявшие у истоков, не смогут разделить это событие с нами", — приводит RT слова Елены.

Елена Павлова вернулась в ДНР, чтобы навестить могилу мужа. После урегулирования ситуации она хотела бы, чтобы в Семёновке появился памятник Арсену на месте, где было его расположение.