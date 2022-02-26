"Был какой-то шок": Вдова Моторолы прокомментировала признание Россией республик Донбасса
Она отметила, что это важное событие для всех жителей ДНР и ЛНР — они ждали этого восемь лет. Елена хотела бы видеть в одном из освобождённых посёлков памятник её покойному мужу.
Признание республик Донбасса и спецоперация на Украине — важные события для всех жителей ДНР и ЛНР, они ждали этого восемь лет. Об этом заявила вдова Арсена Павлова, более известного как Моторола, Елена.
"Для меня это был какой-то шок. Это было радостно и в то же время больно и сложно осознавать то, что многие ребята, стоявшие у истоков, не смогут разделить это событие с нами", — приводит RT слова Елены.
Елена Павлова вернулась в ДНР, чтобы навестить могилу мужа. После урегулирования ситуации она хотела бы, чтобы в Семёновке появился памятник Арсену на месте, где было его расположение.
Моторола был убит 16 октября 2016 года вечером при взрыве бомбы в лифте собственного дома.
Как рассказывал Лайф, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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