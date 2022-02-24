Во сколько России обойдётся признание Донбасса Россия намерена помочь ДНР и ЛНР в восстановлении экономики и инфраструктуры. О каких затратах может идти речь? 16899 16899 Празднование подписания президентом РФ Путиным указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Обложка © ТАСС / АР / Alexei Alexandrov

Чем богата Новороссия

ДНР и ЛНР — это всего лишь третья часть соответствующих бывших украинских областей. Но даже при этом их территория аналогична целым российским регионам — Адыгее и Северной Осетии соответственно. И они довольно густо населены. В ДНР проживало на начало года 2,2 миллиона человек, что сравнимо с населением всего Алтайского края (2,27 миллиона), а в ЛНР — 1,4 миллиона, что примерно аналогично количеству жителей Тульской области.

Новые государства богаты полезными ископаемыми и построенными ещё в советское время промышленными гигантами, такими как Алчевский, Донецкий или Енакиевский металлургические комбинаты. В ДНР экспорт в прошлом году составил 48,6 миллиарда рублей, 73% экспортируемых товаров — каменный уголь, антрацит, кокс, полукокс. Прокат чёрных металлов, чугун в чушках занимают в структуре экспорта почти 18%. А 73% экспорта ЛНР составляет металлургическая продукция. В основном эти товары идут, понятное дело, в Россию и Белоруссию.

Но тут необходимо учитывать, что значительная часть реальных производств была выведена в Россию. Так, Луганский электромашиностроительный завод, производивший комплектующие для железнодорожного транспорта, спасаясь от артобстрелов, переехал в Ростовскую область. А донецкое предприятие "Топаз", производитель знаменитых станций радиотехнической разведки "Кольчуга", переехало в Россию ещё в самом начале боевых действий — в 2014 году. Большинство сохранившихся и оставшихся на территории республик предприятий загружены только на 30−40%.

Так что неудивительно, что доходы населения очень скромные, ниже, чем в любом российском регионе. Средняя зарплата в ДНР составляет 15,3 тысячи рублей, пенсия — 7,3 тысячи рублей. В ЛНР положение лишь немногим лучше. В среднем там зарабатывают 18,2 тысячи рублей, а пенсия — 12,5 тысячи.

Сколько потребуется на восстановление

Сами украинцы считали, что в случае выполнения Минских соглашений для реинтеграции республик с Украиной понадобится не менее десяти миллиардов долларов. Во всяком случае, такую цифру год назад называл советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Но, видимо, этому уже никогда не бывать.

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

И хотя согласно пояснительным запискам к ратифицированным договорам о дружбе "это не приведёт к дополнительным расходам из федерального бюджета", суммы на восстановление потребуются значительные. По подсчётам замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергея Рябухина, восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР будет стоить полтора триллиона рублей, то есть почти 20 миллиардов долларов.

Кроме того, отдельных расходов потребуют военная поддержка и модернизация донецких и луганских производств.

— Одной из важнейших промышленных отраслей Донбасса всегда считалось машиностроение, — отметил аналитик компании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Там производилось уникальное оборудование, предназначенное для добывающей отрасли, а также тепловозов и подвижного состава. Часть производств переехала в Россию, а часть придётся восстанавливать. На это могут потребоваться десятки миллиардов рублей.

Эта сумма аналогична той, что Россия с 2014 года потратила на Крым. С 2014 года общие государственные инвестиции в регион составили один триллион 300 миллиардов рублей. Правда, тут речь о каких-либо суперпроектах, таких как Крымский мост, не идёт. Залатать бы то, что было разрушено украинскими "киборгами", отмечает Щеглов.

Взять эти деньги планируется из Фонда национального благосостояния, сообщил Рябухин. На начало месяца, по данным Минфина, в нём находилось 13,6 триллиона рублей. Часть из этих денег чиновниками уже потрачена. Почти полтриллиона ушло на поддержку госбанков, ещё треть триллиона — на инфраструктурные проекты, три миллиарда долларов ушли на покупку еврооблигаций Украины, три триллиона — на акции Сбербанка. С начала февраля их цена рухнула на 25%, что эквивалентно почти 700 миллиардам рублей убытка. Всего ликвидных активов в кубышке осталось на 8,8 триллиона рублей, или 113 миллиардов долларов.

Как быстро ЛНР и ДНР смогут восстановиться? 0 Если Россия окажет достаточную помощь, то быстро На восстановление могут уйти годы

Авторы Александра Баязитова