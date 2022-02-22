"Эти слова были обращены к нам": Путин ответил на вопрос Лайфа о ядерных амбициях Украины

Путин ответил на вопрос корреспондента Лайфа об украинском ядерном оружии. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин по просьбе корреспондента Лайфа прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании вновь сделать из Украины ядерную страну.

"Эти слова были обращены к нам. И мы их услышали", — сказал российский лидер на пресс-конференции во вторник.

Путин отметил, что для появления ядерного оружия на Украине не хватает только системы обогащения урана. Однако это вопрос техники, и для Незалежной это не нерешаемая проблема — она решается, как и вопрос средств доставки, добавил он.

"Но в чём угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что должны иметь в виду. Потому что от 110 можно поднять дальность до 300–500 — и Москва будет в зоне поражения", — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что для России это является стратегической угрозой, к которой необходимо относиться самым серьёзным образом.