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22 февраля, 17:00

"Эти слова были обращены к нам": Путин ответил на вопрос Лайфа о ядерных амбициях Украины

По словам российского лидера, это является стратегической угрозой, к которой необходимо относиться самым серьёзным образом.

Путин ответил на вопрос корреспондента Лайфа об украинском ядерном оружии. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин по просьбе корреспондента Лайфа прокомментировал заявление Владимира Зеленского о желании вновь сделать из Украины ядерную страну.

"Эти слова были обращены к нам. И мы их услышали", — сказал российский лидер на пресс-конференции во вторник.

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Путин отметил, что для появления ядерного оружия на Украине не хватает только системы обогащения урана. Однако это вопрос техники, и для Незалежной это не нерешаемая проблема — она решается, как и вопрос средств доставки, добавил он.

"Но в чём угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что должны иметь в виду. Потому что от 110 можно поднять дальность до 300–500 — и Москва будет в зоне поражения", — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что для России это является стратегической угрозой, к которой необходимо относиться самым серьёзным образом.

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Ранее Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз.

Обложка © LIFE

Александр Юнашев

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