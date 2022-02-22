"Это очевидная вещь": Путин обвинил спецслужбы Украины в убийстве экс-главы ДНР Александра Захарченко

Бывший глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко был ликвидирован в 2018 году сотрудником спецслужб Украины, это "прямое политическое убийство". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что он был одним из тех, кто подписал Минские соглашения.

"Под этими документами (Минскими соглашениями. — Прим. Лайфа) стояли подписи руководителей двух ранее непризнанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", — подчеркнул российский лидер.