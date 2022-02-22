"Это очевидная вещь": Путин обвинил спецслужбы Украины в убийстве экс-главы ДНР Александра Захарченко
Российский лидер подчеркнул, что взрыв в центре Донецка, в ресторане "Сепар" тогда был террористическим актом.
Бывший глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко был ликвидирован в 2018 году сотрудником спецслужб Украины, это "прямое политическое убийство". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что он был одним из тех, кто подписал Минские соглашения.
"Под этими документами (Минскими соглашениями. — Прим. Лайфа) стояли подписи руководителей двух ранее непризнанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка, в ресторане "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого Александр Захарченко получил смертельное ранение в голову. Он скончался в больнице. Также в результате теракта погиб охранник Захарченко Вячеслав Доценко и было ранено 11 человек. В ДНР назвали имена причастных к этой трагедии, а в годовщину смерти в Донецке был открыт памятник, посвящённый Александру Захарченко.
Обложка © ТАСС / АР / Sergei Grits