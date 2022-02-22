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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 16:50
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Путин: А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным?

Президент России ответил на вопрос журналиста о том, как совмещать добро и силу в связи с разрешением ввода российских войск в Донбасс.

Президент России Владимир Путин, комментируя решение Совфеда разрешить использование Российской армии в Донбассе, напомнил, что добро должно быть с кулаками. Заявление прозвучало на пресс-конференции во вторник.

"Что касается вопроса, а можно ли или нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться при этом на стороне добра, — а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать, из этого и будем исходить", — ответил российский лидер представителям СМИ.

Совфед разрешил использовать Российскую армию за рубежом
Совфед разрешил использовать Российскую армию за рубежом

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Согласно текстам указов о признании народных республик, глава Российского государства поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на территориях ДНР и ЛНР Вооружёнными силами РФ.

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Обложка © Kremlin.ru

Александр Юнашев
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