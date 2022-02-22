Путин: А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным?

"Что касается вопроса, а можно ли или нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться при этом на стороне добра, — а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать, из этого и будем исходить", — ответил российский лидер представителям СМИ.