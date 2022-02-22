Путин: А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным?
Президент России ответил на вопрос журналиста о том, как совмещать добро и силу в связи с разрешением ввода российских войск в Донбасс.
Президент России Владимир Путин, комментируя решение Совфеда разрешить использование Российской армии в Донбассе, напомнил, что добро должно быть с кулаками. Заявление прозвучало на пресс-конференции во вторник.
"Что касается вопроса, а можно ли или нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться при этом на стороне добра, — а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать, из этого и будем исходить", — ответил российский лидер представителям СМИ.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Согласно текстам указов о признании народных республик, глава Российского государства поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на территориях ДНР и ЛНР Вооружёнными силами РФ.
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