МИД Швейцарии вызвал посла России в Берне Гармонина

Там категорически заявили о своём неприятии позиции Москвы в вопросе ДНР и ЛНР.

МИД Швейцарии вызвал посла России в Берне Сергея Гармонина по причине признания независимости республик Донбасса. Об этом сообщил представитель ведомства Ливия Лёй.

"Швейцария решительно поддерживает приоритет международного права и продолжает придерживаться основных принципов, закреплённых в Уставе ООН, Хельсинкском акте, Парижской хартии и всех последующих документах, принятых главами государств на соответствующих встречах в ОБСЕ на высшем уровне", — сказала она.