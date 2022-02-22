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Опубликовано 22 февраля 2022, 16:41

МИД Швейцарии вызвал посла России в Берне Гармонина

Там категорически заявили о своём неприятии позиции Москвы в вопросе ДНР и ЛНР.

МИД Швейцарии вызвал посла России в Берне Сергея Гармонина по причине признания независимости республик Донбасса. Об этом сообщил представитель ведомства Ливия Лёй.

"Швейцария решительно поддерживает приоритет международного права и продолжает придерживаться основных принципов, закреплённых в Уставе ООН, Хельсинкском акте, Парижской хартии и всех последующих документах, принятых главами государств на соответствующих встречах в ОБСЕ на высшем уровне", сказала она.

По её утверждению, Швейцария не признаёт независимость республик и продолжит настаивать на том, что Москва грубо нарушила Минские соглашения.

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.

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Обложка © Shutterstock

Татьяна Миссуми
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