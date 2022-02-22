НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 16:37

Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в границах, которые обозначены в их конституциях

Президент также подчеркнул, что спорные вопросы о границах должны быть решены в ходе переговоров.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, признала и их документы, в том числе конституции, где указаны их границы.

"Мы же их признали, а это значит, мы признали все фундаментальные документы, в том числе конституцию, а в документах прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что спорные вопросы о границах должны быть решены в ходе переговоров.

Пушилин: Границы ДНР и ЛНР пока останутся в пределах Донецкой и Луганской областей

Пушилин: Границы ДНР и ЛНР пока останутся в пределах Донецкой и Луганской областей

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.

Обложка © LIFE

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1