Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в границах, которые обозначены в их конституциях
Президент также подчеркнул, что спорные вопросы о границах должны быть решены в ходе переговоров.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, признала и их документы, в том числе конституции, где указаны их границы.
"Мы же их признали, а это значит, мы признали все фундаментальные документы, в том числе конституцию, а в документах прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей", — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что спорные вопросы о границах должны быть решены в ходе переговоров.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
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