Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в границах, которые обозначены в их конституциях

Президент также подчеркнул, что спорные вопросы о границах должны быть решены в ходе переговоров.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, признала и их документы, в том числе конституции, где указаны их границы.

"Мы же их признали, а это значит, мы признали все фундаментальные документы, в том числе конституцию, а в документах прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что спорные вопросы о границах должны быть решены в ходе переговоров.