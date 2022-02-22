Глава ЛНР Пасечник призвал мужчин встать на защиту республики

Несмотря на радость и гордость жителей из-за признания Россией их независимости и суверенитета, военная обстановка остаётся напряжённой, отметил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики. Сообщение опубликовано на сайте Луганского информационного центра.

"В это тревожное для республики время я обращаюсь ко всему мужскому населению: студентам, предпринимателям, педагогам, техникам, водителям — выполнить конституционный долг для нашей Родины и встать на защиту Отечества. Республике нужен каждый, кто может держать оружие в руках. От нашей гражданской позиции зависит будущее наших детей", — обратился к гражданам глава ЛНР.