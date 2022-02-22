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Опубликовано 22 февраля 2022, 16:27

Глава ЛНР Пасечник призвал мужчин встать на защиту республики

Несмотря на радость и гордость жителей из-за признания Россией их независимости и суверенитета, военная обстановка остаётся напряжённой, отметил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики. Сообщение опубликовано на сайте Луганского информационного центра.

"В это тревожное для республики время я обращаюсь ко всему мужскому населению: студентам, предпринимателям, педагогам, техникам, водителям — выполнить конституционный долг для нашей Родины и встать на защиту Отечества. Республике нужен каждый, кто может держать оружие в руках. От нашей гражданской позиции зависит будущее наших детей", — обратился к гражданам глава ЛНР.

В послании он отметил, что, несмотря на радость и гордость жителей из-за признания Россией их независимости и суверенитета, военная обстановка остаётся напряжённой. Украинские снаряды всё чаще прилетают в города и сёла Луганской Народной Республики, подвергая смертельной опасности мирное население.

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Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, а позже подписал и сам Владимир Путин.

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Обложка © Администрация главы ЛНР

Оксана Попова
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