Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками. Документы опубликованы на сайте Кремля и вступают в силу с сегодняшнего дня.

Согласно договорам, подписанным накануне Владимиром Путиным и главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, мирного решения споров, а также на принципах равноправия и невмешательства.