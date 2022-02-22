ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 15:53

Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Согласно документам, подписанным накануне с главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, стороны будут строить свои отношения как дружественные государства.

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками. Документы опубликованы на сайте Кремля и вступают в силу с сегодняшнего дня.

Согласно договорам, подписанным накануне Владимиром Путиным и главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, мирного решения споров, а также на принципах равноправия и невмешательства.

В Совфед поступило обращение Путина об использовании ВС за рубежом
В Совфед поступило обращение Путина об использовании ВС за рубежом

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда.

BannerImage

Обложка © ТАСС/Михаил Метцель

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Законы
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar