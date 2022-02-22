Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

Согласно документам, подписанным накануне с главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, стороны будут строить свои отношения как дружественные государства.

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками. Документы опубликованы на сайте Кремля и вступают в силу с сегодняшнего дня.