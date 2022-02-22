Госдума ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
В зале заседаний нижней палаты парламента после принятия единогласного решения раздались продолжительные аплодисменты.
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР.
Депутаты также одобрили поправку, согласно которой договоры вступают в силу уже с этого дня. В зале заседаний нижней палаты парламента после принятия единогласного решения раздались продолжительные аплодисменты. Согласно договорам, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным и главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, мирного решения споров, а также на принципах равноправия и невмешательства.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
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