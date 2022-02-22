Госдума ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР.

Депутаты также одобрили поправку, согласно которой договоры вступают в силу уже с этого дня. В зале заседаний нижней палаты парламента после принятия единогласного решения раздались продолжительные аплодисменты. Согласно договорам, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным и главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, мирного решения споров, а также на принципах равноправия и невмешательства.