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22 февраля, 10:25

Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине

Ранее лидер Незалежной заявлял, что границы страны "останутся прежними, несмотря на действия России".

Президент Украины Владимир Зеленский введёт военное положение в стране в случае "мощной войны". Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом.

"Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введём военное положение", — отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними, несмотря на действия России"

Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними, несмотря на действия России"

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса.

Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Александра Вишнякова

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