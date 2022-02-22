Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский введёт военное положение в стране в случае "мощной войны". Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом.

"Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введём военное положение", — отметил Зеленский.