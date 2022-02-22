Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине
Ранее лидер Незалежной заявлял, что границы страны "останутся прежними, несмотря на действия России".
Президент Украины Владимир Зеленский введёт военное положение в стране в случае "мощной войны". Об этом он заявил на пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом.
"Мы верим, что мощной войны против Украины не будет. И не будет широкой эскалации. Но если будут, то мы введём военное положение", — отметил Зеленский.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса.
Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency